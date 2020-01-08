شكرا لقرائتكم خبر عن جابتها فى الأدمن.. جوهرة مش عارفة تفرق بين إيمان السيد وبدرية طلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الراقصة جوهرة، لم تعرف الفرق بين الفنانتين بدرية طلبة، وإيمان السيد، حيث اختلط عليها الأمر أثناء التقاط صورة مع إيمان السيد، وعلقت على هذه الصورة من خلال حسابها بأنها "بدرية طلبة"، جوهرة، قامت بنشر صورة مع إيمان السيد عبر خاصية "ستورى"، على انستجرام، ولكنها قامت بعمل "تاج"، للفنانة بدرية طلبة، ولم تتدراك جوهرة الخطأ الذى ارتكبته، حتى قام بعض متابعيها بلفت انتباهها لهذا الأمر.



جوهرة على انستجرام

جوهرة عادت، ونشرت الصورة أيضا عبر "ستورى" انستجرام، واعتذرت عن الخطأ وقالت "اسفه .. سامحوا الأدمن"، لتؤكد لمتابعيها أن الأدمن المسئول عن حسابها هو من أخطأ وليس هي.



جوهرة تعتذر

Advertisements

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة، أيدت حكم حبس الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا" الشهيرة بـ"جوهرة"، سنة مع الشغل فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وهى القضية التى شغلت الرأى العام لمدة عامين تقريبًا، منذ انتشار فيديو لها وهى ترقص ببدلة رقص مخلة داخل إحدى المراكب النيلية، الموقف القانونى للراقصة الروسية الشهيرة بـ جوهرة يوضحه أحمد عبد الغنى المحامى والخبير القانونى.

أكد المحامى لـ"الخليج 365"، أن الحكم الصادر من محكمة جنح المستأنفة يعد حكم نهائى واجب التنفيذ، ولا يوجد أى إجراء يمكنه إيقاف تنفيذ العقوبة، لافتا إلى أن المتهمة استنفذت حقها فى درجات التقاضى، حيث صدر حكم أول درجة بحبسها عام مع الشغل، واستأنفت على الحكم الصادر ضدها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر، وهو ما يعنى أن الحكم بات واجب النفاذ.

وأضاف "عبد الغنى"، أنه فى حالة القبض على "جوهرة" سيكون واجب عليها تنفيذ العقوبة، وأن درجة التقاضى الوحيدة المتبقية لها هى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهو إما يقبل أو يتم رفضه، وفى جميع الأحوال الطعن لا يوقف تنفيذ العقوبة.