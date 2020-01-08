شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الخاص لـ"دماغ شيطان" 20 يناير بحضور رانيا يوسف وباسم سمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر القائمون على فيلم "دماغ شيطان"، بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف على طرحه بجميع دور العرض السينمائى 22 يناير الجاري، حيث من المقرر أن تكشف الجهة المنتجة عن البرومو الرسمي للفيلم خلال الساعات المقبلة، على أن تقيم العرض الخاص للفيلم يوم الاثنين 20 يناير الجاري في إحدى سينمات التجمع الأول.

فيلم "دماغ شيطان" يتناول الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدني المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.

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الفيلم بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، ويدور احداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نرى كيف يتم التعامل معه واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.