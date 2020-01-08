شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ستيف هوكينج.. تعرف على أفضل فيلم تناول شخصيته وشاهد أبرز مشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكري ميلاد عالم الفيزياء الشهير ستيف هوكينج الذي ولد فى 8 يناير وعاش حياة لم تكن يسيرة مطلقاً من خلال إصابته بمرض أصاب الخلايا العصبية له وتوقع له الأطباء الموت خلال سنتين، إلا أنه عاش حتى اقترب من الثمانين وساهمت اكتشافاته في حل الغاز كثيرة بالكون.



بطل الفيلم مع العالم الراحل

ستيف هوكينج ومن أجل معرفة حياته أكثر لابد من مشاهدة فيلم "نظرية كل شىء" الذي لعب بطولته ايدي ريدماين وعرض قبل 6 سنوات عام 2014 بالتحديد وحقق نجاحات كبيرة علي مستوي الإيرادات واشادات النقاد حتي توج بطله بجائزة أوسكار أحسن ممثل وقتها، وهو الفيلم الذي بات ملهم لكثيرين من وقتها بسبب تعرضه لجانب مهم في حياة العالم الشهير يتلخص في مساندة زوجته له طيلة سنوات المرض وكيفية دعمها له ووقفها إلي جانبه.

كما تطرق الفيلم إلي ستيف هوكينج منذ أن كان شاباً يمتلىء بطاقة كبيرة وحيوية قبل اكتشافه المرض واكتئابه إلي أن تنقذه حبيبته وتصر على الزواج منه، ثم ينتقل الفيلم بالمشاهد إلي مراحل الفتور في علاقتهما معاً حتي ينفصلا بالإضافة إلي تسليط الفيلم الضوء علي العالم الشهير بعدما مر بأزمات عديدة آخرها عدم القدرة علي الحديث وابتكار جهاز من أجل التواصل به مع الجميع.

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واحد من افضل مشاهد الفيلم

كما صنف الفيلم علي أنه واحد من أبرز الأفلام التحفيزية للمشاهد علي مر التاريخ، لينال العمل اشادات واسعة أبرزها من العالم ستيفن هوكينج نفسه الذي رأى الفيلم وأعرب عن استمتاعه به حين أكد علي أنه أكثر عمل تعرض لحياته بشكل جيد قريب للغاية من الواقع، كما أثنى بالتحديد على بطل العمل مؤكداً أنه بذل مجهود كبير للوصول لما وصل إليه من براعة في لعب الشخصية.