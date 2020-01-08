فيديو: هكذا استقبلت ابنتا نانسي عجرم والدهما فادي الهاشم بعد الإفراج عنه

بعد الإفراج عنه، توجّه فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم مساء أمس مباشرة إلى منزله، حيث كان في استقباله على الباب ابنتاه ميلا وإيلا.

وانتشر فيديو اللقاء الأوّل للأب بابنتيه، وبدا فادي مرهقاً، حتى أنّه لم يتمكّن من الحديث إلى الصحافة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نانسي في منزلها، وترك لها اللقاء بالصحافة ورواية حقيقة ما حصل.

وقد أكّدت نانسي في المؤتمر أن لا معرفة شخصية مع القتيل كما ذكرت بعض المواقع الإلكترونية.

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وتابعت "دخل إلى منزلنا رجل مقنع وغريب... وردة الفعل أتت من والد لا يعرف شيئاً عن شخص اقتحم حرمة المنزل، وسواء كان لبناني أو من لحمه ودمه سيتصرف كما فعل". في ردّ على الأصوات العنصرية التي حوّلت الجريمة إلى خلاف لبناني سوري.

وختمت قائلة "ما رآه فادي وما شاهدته أنا كان شيئاً مجهولاً وكان في حوزة القتيل كل ما يوحي بأنه أتى بغرض الأذية والسرقة".