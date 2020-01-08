محامي قتيل فيلا نانسي عجرم: حبذا لو تكفّلت الفنانة بأولاده

أكّد المحامي أشرف الموسوي، المكلف بالتفاوض بين نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم من جهة، وعائلة الشاب الذي قتله فادي في منزلهما من جهة ثانية، أنّه "وبعد تفاوض شاق مع عائلة المرحوم محمد موسى الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، قررت العائلة استلام الجثة في الساعات المقبلة، ودفنها في العاصمة السورية دمشق، تاركين للقضاء اللبناني أمر التحقيقات ومتابعة الدعوى عبر وكيلهم القانوني قاسم الضيقة، والذي تمنّى بدوره على عجرم احتضان أولاد القتيل ورعايتهم".

وقال: "حبذا لو السيدة نانسي عجرم قامت بزيارة لأولاد المقتول والتعهد برعايتهم وإحتضانهم بعد نيلهم رتبة (اليتيم)... لكان المشهد أرقى ويستحق الثناء".

وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قررت ترك الهاشم، بعدما استمعت إلى إفادته في إطار التوسع في التحقيق لكشف ملابسات الحادثة التي وقعت في منزله وأدت إلى مقتل شخص تسلل إليه بهدف السرقة.

-مؤتمر نانسي عجرم

من جهتها، كانت نانسي قد عقدت مؤتمراً صحافياً مساء أمس في منزلها، أكّدت فيه أنّ القتيل لم يكن يعمل في منزلهما، وأن لا معرفة شخصية بينهما.

و وعن تواجد بناتها خلال المواجهة التي دارت بين فادي ومحمد قالت نانسي "كنّ نائمات في غرفهنّ ولكن استيقظن دون أن يشاهدن أي شيء، ولكنهن سمعنّ كل ما حصل، وكان هناك مجال بأن تفتح إحداهنّ باب الغرفة وتصاب".

عن عدم مساعدة حراس المنزل لزوجها فادي الهاشم قالت نانسي أنها "لم تكن موجودة في هذه اللحظة وكانت في الحمام وسمعت صوتاً في المنزل".

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وتابعت "بالعادة قبل نوم البنات نسمع أصواتهن، ولكن ما سمعته كان غريباً صوت جنازير، بعدها، قام فادي لرؤية ما يحصل وظهر في الكاميرا أن السارق حمل الحقيبة الخاصة بي والتقى بـ فادي".

أضافت "رأيت بالكاميرا أنه حمل الكرسي ووضع بسرعة المسدس في رأسه وسمعت جملة واحدة قالها فادي لمحمد "كل ما تريده"، عندئذ علمت أنه سارق! وأكملت: "دخلت بسرعة الى الحمام واتصلت بوالدي وشعرت بخوف شديد وقلت له "افعلوا أي شيء أنا وفادي والأولاد في المنزل من ثم سكرت الهاتف، وبعدها اتصلت بـ أحمد الحارس الذي أتى للمساعدة مع عدد من الحراس للحماية".

وأكدت نانسي أنها لا تتمنى لا هي ولا فادي كلما حصل ولا عائلتها، متوجهة بالتعزية لأهل محمد أ ووالدته وزوجته، مشيرة إلى أنه "لم نكن نتمنى ما يحصل بل هناك ظروف أدت إلى ما أدت إليه أمور، ولا أظن أن هناك والد يقبل بما حصل".

وعن ردود الفعل التي أثيرت حول جنسية محمد السورية قالت نانسي "نحن لم نكتشف جنسيته والأجهزة الأمنية هي من اكتشفت كل شيء".

وتابعت "دخل إلى منزلنا رجل مقنع وغريب وتاريخي أنا وزوجي لا نتحدث مع الناس على أساس جنسيات أو ألوان ونتعامل مع الإنسان كانسان وفي حياتي كلها أنا هكذا وردة الفعل أتت من والد لا يعرف شيئاً عن شخص اقتحم حرمة المنزل، وسواء كان لبناني أو من لحمه ودمه سيتصرف كما فعل".

وختمت قائلة "ما رآه فادي وما شاهدته أنا كان شيئاً مجهولاً وكان في حوزة القتيل كل ما يوحي بأنه أتى بغرض الأذية والسرقة".