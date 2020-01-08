صور عفوية تشاركها النجمات العرب دائماً مع جمهورها عبر السوشيال ميديا، خاصة حين يستخدمن الهاتف أو الآيباد في حياتهن اليومية.

الصور تظهر النجمات العرب يستخدمن الهاتف والآيباد:

بعض النجمات يستخدمن التلفون لإلتقاط صور السيلفي كالنجمة دنيا بطمة التي التقطت صورة سبلفي ونشرتها عبر انستقرام.

وبعضهن الآخر يستخدمن الآيباد للهو بعيداً عن تعب الفن كالنجمة سيرين عبد النور التي نشرت صورة لها وهي تحمل الآيباد في منزلها.

النجمة سميرة سعيد نشرت صورة عبر انستقرام وهي تستخدم هاتفها المحمول في مكالمة خاصة لها.

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النجمة نسرين طافش التقطت سيلفي عند مصفف الشعر بعد تصفيف شعرها.

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