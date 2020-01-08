رضوى الشربيني تدعم أصالة بعد طلاقها من طارق العريان

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 02:54 مساءً - وجهت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني رسالة دعم للفنانة السورية أصالة، وذلك بعد إعلان الأخيرة طلاقها رسمياً من زوجها المخرج المصري طارق العريان.
وكتبت الشربيني عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:”كل نهاية هى بدايه لمرحله جديدة…وأنا على يقين انها بدايه موفقه لحياه اجمل بأذن الله لانك قويه طيبه ،محاربه، عفويه وحنونه”.
وأضافت “لديك جمهور كبير يحبك و يحترمك و لديك عائله لا تستطيع العيش بدونك ونحن جمعيا نحبك و ندعمك…ولا تنسى رب الخير لا يأتي لا بالخير…بحبك”.
يشار إلى أن أصالة كانت أعلنت إنفصالها يوم أول من أمس، بعد زواج دام 13 عاما.
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