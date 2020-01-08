رضوى الشربيني تدعم أصالة بعد طلاقها من طارق العريان

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 02:54 مساءً - وجهت ال​إعلام​ية المصرية ​رضوى الشربيني​ رسالة دعم للفنانة السورية ​أصالة​، وذلك بعد إعلان الأخيرة طلاقها رسمياً من زوجها المخرج المصري ​طارق العريان​.

وكتبت الشربيني عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:”كل نهاية هى بدايه لمرحله جديدة…وأنا على يقين انها بدايه موفقه لحياه اجمل بأذن الله لانك قويه طيبه ،محاربه، عفويه وحنونه”.

وأضافت “لديك جمهور كبير يحبك و يحترمك و لديك عائله لا تستطيع العيش بدونك ونحن جمعيا نحبك و ندعمك…ولا تنسى رب الخير لا يأتي لا بالخير…بحبك”.

يشار إلى أن أصالة كانت أعلنت إنفصالها يوم أول من أمس، بعد زواج دام 13 عاما.