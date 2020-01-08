شاهدوا.. نانسي عجرم: الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 02:54 مساءً - قدمت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ شكرها الكبير لكل شخص وقف الى جانبها وجانب عائلتها عبد الحادثة الأخيرة وقتل زوجها للص دخل منزلها وحاول السرقة. وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التعليق التالي: “بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر”.

يذكر ان مواقع التواصل الإجتماعي شهدت قبل ايام حملات تضامن مع نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم بعد الحادثة التي حصلت.

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