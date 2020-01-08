شاهدوا.. فيفي عبده: “من حق الكبير يتدلع”

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 02:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ​فيفي عبده​ مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي ترقص على أغنية “من حق الكبير” للفنانة المصرية بهية، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: “الأغنية دي بحبها، من حق الكبير يتدلع، بحبكم”.‏

وكانت نشرت فيفي عبده مؤخرا مقطع فيديو لها يظهر تعرضها لموقف محرج أثناء رقصها في إحدى الحفلات على أنغام اغنية شعبية، وذلك على حسابها الخاص، اذ ان فستانها انزلق من عند منطقة الصدر، الا ان فيفي تداركت الأمر بشكل طريف.