عاصي الحلاني يحصد أصداء جديده من الساعات الأولى

متابعة الخليج 365: يحصد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أصداء أجدد أعماله المصورّة “إسمع مني” الذي أطلقه حصرياً عبر تطبيق “أنغامي”. الكليب يحقق رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد ساعات قليلة على إطلاقه، وقد أجمع الجمهور والنقّاد على جديد الحلاني وأشادوا بالعمل ككل. نفيد بالذكر أن أغنية “إسمع مني” تنتمي إلى اللون الطربي الشعبي وهي من كلمات نزار فرنسيس، ألحان طلال وتوزيع نزار فرنسيس والعمل المصوّر يطرحه عاصي بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. لمشاهدة فيديو كليب عاصي الحلاني “اسمع مني”:

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