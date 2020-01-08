ممثلة كوميدية تجمع 13 مليون دولار في 48 ساعة لمكافحة حرائق غابات أستراليا.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تمكنت الممثلة الكوميدية الأسترالية سيليست باربر، من جمع مبلغ 20 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 13 مليون دولار أمريكي خلال 48 ساعة، في إطار حملة لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات التي تضرب البلاد منذ عدة أشهر.
الممثلة الكوميدية سيليست باربر، كانت قد دشنت حملة مناشدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وكتبت قائلة: نرجو تقديم أي نوع من المساعدة، فالأمر مرعب.
دعوة باربر لقيت استجابة سريعة لمواجهة حرائق الغابات التي أودت بحياة 24 شخصا منذ شهر سبتمبر الماضي.
باربر وصفت الاستجابة بأنها “لا تصدق”، قائلة إن التبرعات سيتم تحويلها لخدمة مكافحة حرائق المناطق الريفية وصندوق تبرعات مكافحة الحرائق.
يذكر أن باربرا لديها عائلة تم نقلها من بلدة أيدن في ولاية جنوب ساوث ويلز، حيث طالب المسئولون هناك من السكان مغادرتها على الفوز والتوجه إلى الشمال لو لم يكن لديهم خطة للتعامل مع حرائق الغابات.
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