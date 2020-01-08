إعلامي يكشف: أصالة منهارة تماما بعد الانفصال وحالتها النفسية سيئة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف برنامج MBC Trending، عن تفاصيل جديدة لقصة انفصال الفنانة السورية أصالة، والمخرج طارق العريان، بعد زواج دام لمدة 14 عامًا.

وقال الإعلامي صبحي عطره، أحد مقدمي البرنامج والمذاع عبر فضائية mbc 4، إن أصالة تعيش حالة نفسية سيئة جدًا وأقرب للانهيار والمقربين منها يعلمون ذلك منذ ما يقارب الخمسة أشهر وذلك على خلاف حالة التماسك الشديدة التي تظهر بها خلال حفلاتها الفنية التي شاركت فيها طوال هذه الفترة.

وأضاف، أن المخرج طارق العريان غادر منزل الزوجية منذ ما يقرب من الخمسة أشهر وبعيد عن العائلة وخلال هذه الفترة كانت اصالة كانت تحاول أن تتأقلم على الوضع، وفي النهاية اتخذت قرار الانفصال.

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أصالة كانت قد بكت أكثر من مرة، خلال غنائها في أكثر من حفل غنائي لها، وهو الامر الذي فسره جمهورها بأن ذلك بسبب حالتها النفسية بعد الانفصال.

وكانت أصالة، قد أعلنت خبر انفصالها عن طارق العريان رسيمًا قائلة: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )”.

وأضافت: “أتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره”.