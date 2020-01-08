كيلي جينر تتبرع بمليون دولار لإنقاذ الغابات

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع فني عالمي أن نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيلي جينر، تتبع خطى المشاهير وتتبرع بمليون دولار لجهود الإغاثة المختلفة من حرائق الغابات التي اندلعت في كل أنحاء أستراليا.

وكانت المليارديرة الصغيرة قد تلقت رد فعل عنيف، مؤخرا، على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث شاركت كيلي مؤسس Kylie Cosmetics، في إنستجرام ستوري لزيادة الوعي بالحرائق التي تصيب في أستراليا وسكانها وحيواناتها، إلا أن التحميلات التالية لم تلائم متابعينها البالغ عددهم 156 مليون متابع.

وفي نفس اليوم، شاركت كيلي جينر صورة تظهر فيها نعل لويس فويتون الوردي، والتي صنعت من فرو المنك، ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى هاجمها الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد مستخدمي تويتر : كيلي جينر تنشر عن إنقاذ الكوالا ثم تنشر نعالها المصنوعة من فرو المنك الحقيقي، تجعل الأمر منطقيًا!.

Advertisements

وأضافت أخرى: لا أفهم كيف تستطيع كايلي جينر أن تنشر أخبارًا عن الحيوانات الفقيرة التي تموت في حرائق أستراليا ثم تنشر صورتان في وقت لاحق صورة لارتدائها أحذية من فرو المنك الحقيقي.

وقال أحد الأشخاص ردًا على منشور كيلي: أكلوا الأغنياء.

ومع ذلك، لم يغضب الجميع من كيلي. قال أحد الأشخاص: الجميع قادمون للحصول على رقبة كايلي جينر لأنها ترتدي فرو المنك وتزعم أنها حزينة بسبب موت الحيوانات في أستراليا، لكن الشيء المضحك هو أن معظمهم يقومون بنفس الشيء”.

والجدير بالذكر أن كيلي لم تتعامل بعد مع رد الفعل العكسي أو تعلن علنًا أنها تبرعت بأموال لمساعدة الحرائق التي تؤثر على أستراليا، ومع ذلك، فقد أكدنا أنها كانت بالفعل في مرحلة التبرع قبل بدء رد الفعل العكسي، وكانت نيتها دائمًا التبرع للقضية.

وفي نفس السياق فقد سبق كيلي جينر بالتبرع النجم الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو ديكابريو بمبلغ 15 مليون دولار، كما تبرعت المطربة الأسترلاية كيلي ميونج بمبلغ نصف مليون دولار.