عائشة بن أحمد تكشف سر غموضها في "الفلوس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدثت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن تفاصيل دورها في فيلم "الفلوس"، موضحة أنها تقدم شخصية فتاة مصرية تدعى "هايلة" تعمل خارج مصر وتعيش بشكل مستقل عن أهلها.

وقالت عائشة لـ"العين الإخبارية": "شخصيتي التي أقدمها تظهر صامتة في أغلب مشاهد الفيلم، لأنها غامضة وتعتمد على الإحساس والتمثيل بالنظرات، وهذا الأمر أسعدني جدا، لأن السينما التونسية تفضل الصمت والتمثيل بالنظرات أكثر من الاعتماد على الحوار بشكل دائم".

عن تعاونها مع تامر حسني، قالت: "سعيدة جدا لأنه فنان مجتهد، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور والنقاد".

"الفلوس" يعرض في دور العرض منذ 10 أيام، وحقق إيرادات بلغت 8 ملايين جنيه في أسبوعه الأول، يشارك في بطولته تامر حسني، وعائشة بن أحمد، وزينة، وخالد الصاوي، ومحمد سلام، من إخراج سعيد الماروق.