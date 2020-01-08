انتحار مؤلف المسلسل الأمريكي "أجلي بيتي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عثر على مؤلف مسلسل "أجلي بيتي" الشهير سيلفيو هورتا ميتا في ميامي، الثلاثاء، وقال وكيل أعمال هورتا إنه من المتوقع صدور بيان من العائلة في وقت لاحق.

ورغم عدم ذكر سبب الوفاة، جاء في تقرير لمجلة "فراييتي" أن هورتا (45 عاما) توفي بسبب إقدامه على الانتحار.

وطور هورتا مسلسل "أجلي بيتي" عبر قناة "إيه بي سي" مرتكزا على مسلسل تلفزيوني كولومبي.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة غريبة الأطوار تحاول أن تنجح في عملها بمجلة متخصصة في الأزياء في نيويورك.

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وفازت المنتجة المنفذة للمسلسل سلمى حايك وبطلته الممثلة أمريكا فيريرا بجوائز جولدن جلوب، وكتبت فيريرا على "أنستقرام": "أنا مصدومة وحزينة لسماع الخبر المدمر".

وقالت الممثلة المشاركة في المسلسل، فانيسا وليامز: "ما زلت في حالة صدمة بعد سماعي الأخبار المأساوية سيفتقد الكثيرون منا الذين عملوا معه إبداعه وشغفه، فليرقد بسلام".

وانتقل هورتا وهو من أصل كوبي إلى لوس أنجلوس في 1996، وبعد عامين باع سيناريو فيلم "اربن ليدجند" الذي حقق النجاح وكان من بطولة جاريد ليتو.