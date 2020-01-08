جولدن جلوب تضمن ترشيحات الأوسكار لفيلم تارانتينو

عزز حصول فيلما "وانس أبون إيه تايم إن هوليوود" لكوينتن تارانتينو و"1917" لسام منديس على جوائز جولدن جلوب، الثلاثاء، فرصهما في نيل ترشيحات جمعيتي المنتجين والمخرجين في هوليوود.

وكان الفيلمان من بين 10 أفلام اختارتها جمعية المنتجين الأمريكيين "بي جي آي" وهي مؤشر موثوق نسبيا لجوائز الأوسكار التي ستوزع، في فبراير/شباط.

ففي الدورات الـ30 الأخيرة، اختارت نقابة المنتجين 21 مرة الفيلم الذي فاز لاحقا بجائزة أوسكار أفضل فيلم ومن بينها "جرين بوك" و"ذي شايب أوف ووتر" في السنتين الأخيرتين.

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واختارت الجمعية لعام 2020 كذلك فيلم "جوكر" من بطولة يواكين فينيكس وفيلم التشويق "ذي آيريشمان" من إخراج مارتن سكورسيزي.

وكان "باراسايت" وهو كوميديا سوداء للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون خو الفيلم الوحيد بلغة أجنبية الذي رشح لنيل هذه الجائزة، فيما كان "ليتل ويمن" من إخراج جريتا جيرويج، العمل الوحيد الذي يحمل توقيع امرأة.

وكشفت جمعية المخرجين الأمريكيين "دي جي آي" عن ترشيحاتها التي شملت سام منديس ومارتن سكورسيزي، وغالبا ما ينال الفائز بهذه الجائزة، الأوسكار لاحقا، ولم يتم اختيار أي امرأة في القائمة الرئيسية لهذه الترشيحات، لكن في المقابل، ضمت فئة "أول فيلم" ثلاث مخرجات.

وتوزع جمعية المنتجين جوائزها في هوليوود في 18 يناير/كانون الثاني وجمعية المخرجين في 25 منه، وتعلن ترشيحات الأوسكار، الاثنين، فيما توزع أعرق الجوائز السينمائية هذه في 9 فبراير/شباط.