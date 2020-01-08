"بلا دليل".. دراما بوليسية جديدة على قناة "أبوظبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ قناة "أبوظبي"، الأربعاء، عرض المسلسل البوليسي الجديد "بلا دليل" من الأحد إلى الخميس، ضمن مجموعة الأعمال الدرامية المميزة المدرجة في دورة القناة البرامجية الجديدة لعام 2020.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والتشويق حول جريمة قتل وقعت ويحاول الأبطال الوصول إلى القاتل الحقيقي، ما ينتج عنه تشابك الأحداث في عمليات البحث عن الفاعل لهذه الجريمة، إذ تجد عازفة القيثار "حبيبة" نفسها في موقف لا تحسد عليه بعدما تخبرها ابنتها بأنها شهدت جريمة قتل ارتكبها زوجها.





ومع تسلسل الأحداث يبدأ ابن رجل الأعمال "تيمور الهواري" تأليف كتاب يضع فيه مذكراته عن كل ما يتعلق بفضائح وأسرار رجال الأعمال والمجتمع خلال حفل يقيمه والده في الفيلا، ويعلن تيمور أمام كل الحاضرين أنه انتهى من كتابة مذكراته وأرسلها للنشر وقريبا جدا سيفضح الجميع.. وفي تلك الليلة داخل غرفة مظلمة، يتعرض لمحاولة قتل.

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يشارك في بطولة المسلسل خالد سليم ودرة ونيقولا معوض وحازم سمير، وإسلام جمال وعمرو الشناوي وأشرف زكي، وأنعام الجريتلي، ومحمد لطفي، ومها نصار، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.



ويأتي عرض المسلسل انسجاما مع أهداف "أبوظبي للإعلام" الرامية لتوفير محتوى هادف وترفيهي يلبي أذواق واهتمامات وتفضلات جميع شرائح المجتمع، من أعمال درامية مميزة تلقى شعبية واسعة من قبل الجمهور في مختلف أنحاء العالم العربي.