عامر زيان: خفت هالنجم ينحسني.. وهكذا علق على الفتاة التي راقصته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكد الفنان عامر زيان أنه كان الأجدر أن يتواجد الفنانون اللبنانيون في لبنان خلال الاحتفال بليلة رأس السنة، كمبادرة طيبة للوقوف إلى جانبه في ظل الأزمة الاقتصادية التي ألمت به في الآونة الأخيرة.

ولفت الفنان عامر زيان إلى أنه كان مصرا على إحياء حفل رأس السنة في لبنان، على الرغم من أنه قد تلقى الكثير من العروض لإحياء حفلات خارج لبنان، إلا أنه أبى إلا أن يكون بين جمهوره في الحفل الذي أقيم في الريجنسي بالاس في ادما، حتى أنه أبدى استعداده للتنازل عن أجره كاملا إن كان ذلك سيساعد على تخفيض سعر البطاقة وتأمين نجاح الحفل.

واللافت، أنه خلال هذا الحفل تعرض الفنان عامر زيان لموقف محرج؛ إذ ظهر وهو يغني على المسرح فيما حاولت معجبة الرقص معه، فلم يكن منها إلا الاقتراب منه واحتضانه؛ الأمر الذي لم يعجب حبيبها الذي تصرف بطريقة غير متوقعة.

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فقد أراد حبيب المعجبة إبعاد الأخيرة عن عامر على المسرح من شدة الغيرة، فأوقعها أرضا أمام جميع الساهرين، ولم يكن موقف الفنان عامر زيان إلا أن حاول مساعدتها على النهوض وإكمال السهرة التي استقبل خلالها سنة 2020 الجديدة بأجواء وصفت بأكثر من رائعة.

على صعيد آخر يستعد عامر زيان، لإطلاق عمل من المتوقع ان يكون باللهجة اللبنانية، أما الإنتاج فسيكون لشركة روتانا التي ستعمل على تفاصيل ألبومه المقبل.

تجدر الاشارة، إلى أن الفنان عامر زيان لا يزال يعيش نجاح أغنيته " السنة سنتي" التي كان أطلقها في سنة 2019، مؤكدا من خلال كلماتها أنه يتحدى نفسه دوما لكي يبقى نجما مميزا على الساحة الفنية، لافتا إلى أنه لا يحاول التأثير على نجومية أي فنان و"الله يرزق كل فنان".

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع " فوشيا" مع الفنان عامر زيان الذي تحدث عن محاربات لا يزال يعاني منها على الساحة الفنية، مؤكدا أن هناك نجما يكبره بعدة سنوات حال دون القيام بجولة "ستارز اون بورد" في المكسيك.