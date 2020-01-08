فنانان لبنانيان ظهرا في "الفصول الأربعة" تحولا إلى نجمين.. من هما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعدّ المسلسل السوري "الفصول الأربعة" من أهم وأبرز المسلسلات العربية التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرضها إلى يومنا هذا.

ولا بد من أن هذا المسلسل الاجتماعي من أبرز المسلسلات التي عرضت على الشاشات العربية، حيث ما زال يحظى بجماهيرية واسعة، ويتابعه الكثيرون في كل إعادة جديدة له.

ويروي مسلسل "الفصول الأربعة" قصة عائلة كريم "خالد تاجا"، ونبيلة "نبيلة النابلسي"، وبناتهما الأربع فاتن "سلمى المصري" وزوجها مالك "سليم صبري" وأولادهما مايا "رباب كنعان" ومازن "رامي حنا"، وابنتهما ماجدة "مها المصري وزوجها نجيب "بسام كوسا" وأولادهما رامي "ميلاد يوسف" وسوسو "ديمة بياعه"، والابنة شادية "ليلى جبر" وزوجها إبراهيم "اندريه سكاف" والذين لم ينجبا أطفالا، ونادية "يارا صبري" التي لم تتزوج، بالإضافة إلى زوج ابنتهما الراحلة ليلى، المحامي عادل "جمال سليمان" وابنته نارة "روعة السعدي"، بالإضافة إلى العمة جميلة "هالة شوكت".

ويعد العمل انطلاقة نجومية لعدد من النجوم الشباب الذين شاركوا فيه، بالإضافة إلى كونه سبب انتشار عدد من النجوم بسبب جماهيرية المسلسل التي امتدت إلى كافة أنحاء الوطن العربي.

كما شهد المسلسل ظهورا مميزا لنجمين لبنانيين في بداية مشوارهما الفني، وهما الفنانة اللبنانية رولا سعد التي شاركت في حلقة حملت اسم "غرام وانتقام" في الجزء الأول من العمل، وجسدت شخصية "غرام" إحدى قريبات نبيلة التي تقيم بالخارج وتأتي في زيارة سريعة إلى سوريا، ولجمالها الملفت يتهافت رجال العائلة عليها للحديث معها والاهتمام بها؛ ما تسبب بغيرة نساء العائلة اللواتي يقررن الانتقام من الرجال على طريقتهن الخاصة.

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كما ظهر الفنان اللبناني والبوب ستار رامي عياش في الجزء الأول أيضا بالحلقة التي حملت اسم "انا وابنتي والحب"، والتي يشك بها عادل "جمال سليمان"، بوجود علاقة حب في حياة ابنته الصغيرة نارة "روعة السعدي"، ويبدأ بالقلق والتوتر ومراقبتها ليكتشف أن الشخص الذي ترسل إليه الرسائل السرية، وتشعر بانجذاب إليه هو الفنان اللبناني رامي عياش، ويظهر عياش في الحلقة بمشهدين ليس أكثر.

يُشار إلى أن الجزء الأول من الفصول الأربعة عُرض في عام 1999، وبعدما حقق نجاحًا كبيرًا تم إنتاج جزء جديد منه في عام 2002، وحقق نجاحًا يفوق الجزء الأول.

ويروي العمل قصة أسرة سورية وتفاصيل حياتهم اليومية والعلاقات الأسرية التي تجمعهم وبعض المشاكل عن طريق حلقات متصلة منفصلة، كما ضم العمل في جزأيه ضيوف شرف من أبرز النجوم.