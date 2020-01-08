فيلم الفلوس لـ تامر حسني يحقق 123 مليوناً فى السينمات

استطاع فيلم " الفلوس" للنجم تامر حسنى، تحقيق إيرادات استثنائية منذ انطلاق عرضه فى السينمات، لاسيما أن الفيلم طرح فى "سيزون" سينمائى غير معتاد، وخطوة جريئة خاصة مع تزامن امتحانات نصف العام، حيث حقق 23 مليون جنيه فى شباك التذاكر بمصر، فيما حقق ما يقرب من 100 مليون فى الوطن العربى، ليسجل رقماً قياسياً جديداً ، وصل لـ123 مليوناً.

تدور أحداث "فيلم الفلوس" بشكل واضح عن فكرة الإنسان "مسير أم مخير"، فضلا عن اختيارات البشر والأفعال التى تؤدى إلى الأقدار، بالإضافة إلى أنها رسالة واضحة يحتاجها الكثير من الشباب والفتيات فى الوقت الحاضر، خاصة مع فقد الأخلاق والسلوك التربوى الذى يمر به الكثيرون من الأجيال الصغيرة .

ويحتل فيلم "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دورعرض على مستوى الوطن العربي من ضمنها 105 داخل مصر، ليصبح تامرحسنى أعلى فنان مصري يحقق أعلى إيرادات بالخليج والدول العربية، ويعد تامر حسنى الأعلى أجراً فى بيع أفلامه فى الوطن العربى .

وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من يوم 25 ديسمبر الماضي بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

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ويحيي النجم تامر حسنى، حفلا جماهيرياً فى مدينة جدة السعودية السبت المقبل 11 يناير، ويقدم العديد من أغاني ألبومه الأخير"عيش بشوقك"، ومن المقرر أن يفتتح الحفل بأغنية فيلمه الجديد "حلو المكان"، والتى حققت 16 مليون مشاهدة حتى الأن، كما يقدم أغانى كفاياك اعذار، يا بنت الاية، وغيرها من الأغانى، ويستعد تامر حسنى لتسجيل أغانى ألبومه الجديد المقرر أن يطلقه خلال صيف 2020.

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