هنيدي يوجه رسالة لترامب بعد هجوم إيران

القاهرة - لايف ستايل وجه الفنان محمد هنيدي، رسالة للرئيس الامريكي دونالد ترامب، بعد استهداف إيران لقاعدة أمريكية في العراق. وعلق "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "إنت نايم ولا إيه"، وذلك بعد تأخر "ترامب" في الرد على الهجوم الإيراني. وتعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، من قبل إيران. قد يهمك أيضاً :

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