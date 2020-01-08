قناة لبنانية تصرف 20 موظفاً بدون إنذار









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن قناة otv اللبنانية سبقت زميلاتها من المحطات التلفزيونية إلى تداعيات الأزمة المالية بصرف 20 موظفاً بينهم مدير البرامج باتريك باسيل، مدير المبيعات فادي فغالي ومديرة الانتاج ميراي مرهج. وهو الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام مشيرةً إلى أن المصروفين يعتبرون من مؤسسي المحطة التي إنطلقت في العام 2007، وفوجِئوا بقرار فصلهم رغم كونهم في مواقع المسؤولية عن سير وتنفيذ المشاريع التلفزيونية، بعدما طلبت الإدارة من الموظفين التوقيع على ورقة بحصولهم على نصف معاشاتهم ونصف دوام.

وتشير المصادر المتناقلة عبر المواقع الإخبارية إلى أن الإدارة قامت بدمج بعض الأقسام، وتبحث في مسألة تحويل المحطة من قناة ترفيهية متنوّعة إلى إخبارية، وسط ارتفاع وتيرة التساؤلات حول تعويضات المصروفين بطريقة تعتبر_ قانونياً_تعسفية لكونها وقعت دون سابق إنذار.

يشار إلى أن الأزمة المالية تستمر اشتداداً، وهناك عدة مؤسسات إعلامية مهددة بالإقفال بعد قناة المستقبل التلفزيونية والعديد من المطبوعات الورقية.