شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. frozen الأعلى إيرادات فى تاريخ أفلام الأنيميشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم فروزين Frozen نجاحا كبيرا بدور العرض الأمريكية والعالمية، ليتمكن مؤخرا من تحقيق إيرادات، لم يصل إليها أي فيلم أنيميشن من قبل.

وحصد الجزء الثانى من السلسلة مليارا و325 مليون دولار منذ طرحه حول العالم حتى الآن، متفوقا على الجزء الأول الذى اكتفى بتحقيق مليار و281 مليون دولار.



فروزين

ورصد موقع "مترو" القائمة الكاملة، لأعلى أفلام أنيميشن في التاريخ، حيث جاء في المركز الثالث بعد فروزين، فيلم "Incredibles 2" بمليار و243 مليون دولار، وفى المركز الرابع جاء فيلم "مينيونز " برصيد مليار و159 مليون دولار.

ورغم أن النسخة الحية من فيلم "The Lion King" حققت أرباحا ضخمة، وصلت إلى مليار و254 مليون دولار، ولكن الفيلم يصنف كفيلم حى أقرب من أفلام الأنيميشن، وهو سبب غيابه عن هذه القائمة.

بوستر الفيلم

أفلام المراكز الأولى والثانية والثالثة، من إنتاج ديزنى، والتي نجحت فى السيطرة على قائمة أفلام الأنيميشن الأعلى إيرادات في التاريخ.

لقب الأعلى في تاريخ أفلام الأنيميشن، فقد نجح الفيلم كذلك فى تحقيق المركز الثالث لأعلى أفلام عام 2019 فى إيرادات، بعد فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة Avengers: Endgame" بمجموع 2 مليار و79 مليون دولار، وفيلم (الأسد الملك).

فيلم "فروزن 2" تم طرحه 22 نوفمبر الماضى وهو من إخراج جينيفر لي وكريس باك، ويدور حول مغامرات الشقيقتين إلسا وآنا لكشف الغموض عن أصول عائلتهما.

يذكر أن فيلم Missing Link فاز بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم أنيميشن متوفقا على أفلام Frozen و "How to Train Your Dragon: The Hidden World" و "Toy Story 4" و "Lion King"، فيما فاز Once Upon a Time in Hollywood بجائزة أفضل سيناريو نالها كوينتن تارانتينو.