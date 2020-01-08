شكرا لقرائتكم خبر عن "احلم ياعم" أغنية ختام مسرحية "عطل فنى" بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى صناع مسرحية "عطل فنى" من تسجيل أغنية ختام مسرحية تحمل اسم "احلم ياعم" وسيتم إذاعتها ضمن أحداث العرض المقرر عرضه فى المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء لمدة 5 أيام، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد وحيد كنيج، وهندسة صوت ماهر صلاح، حيث تم الانتهاء من البروفات بالسعودية أمس الثلاثاء والتى استمرت الأيام الماضية بشكل مكثف.

"عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوي مصطفي، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقي أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.

من ناحية أخرى انتهى المطرب عماد كمال من تسجيل بأغنيتين جديدة داخل أحداث مسرحية "عطل فني" لشيكو وهشام ماجد وأكرم حسني، والأولى مع أبطال مسرحية، والثانية بمفرده من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقي أحمد وحيد الكينج،

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هشام ماجد وشيكو انتهيا مؤخرا من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "اللعبة" الذى تم تأجيل عرضه من شهر رمضان المقبل وتقرر مؤخراً عرضه فى رضان 2020، ويشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.

موسم الرياض شهد عرض أكثر من مسرحية مصرية، منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" لـ ماجد المصرى.

يذكر أن فعاليات "موسم الرياض" بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.