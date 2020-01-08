شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. هل يواجه زوج "نانسى عجرم" السجن بعد قتله مقتحم فيلته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم الأحد الماضى اعترضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسى عجرم لسطو مسلح نفذه شاب سوري عمره 28 سنة، وده دفع زوجها فادى الهاشم إنه يطلق عليه النار ويقتله.

بعد يومين من التحقيقات مع فادى الهاشم، قررت المدعية العامة في محكمة الاستئناف بمنطقة جبل لبنان إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، ومنعته من السفر.

السؤال إلى الكل بيسأله هل زوج الفنانة اللبنانية هيتسجن لأنه قاوم المعتدى؟ ولا القانون هيتعامل معاه بشكل مختلف؟

القانون اللبناني أعطى حق الدفاع الشرعى عن النفس لرفع الخطر عن نفسه وعن الأشخاص المسئولين عنه أو حماية أموالهم.

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المشرع اللبناني في المادة 563 من قانون العقوبات الحق فى الدفاع المشروع حتى لو اقتضيت الظروف قتل المعتدي، وده فى حالات منها الدفاع بالقوة ضد السارق بالعنف.

مصير "فادى الهاشم" زوج الفنانة نانسي عجرم، والذي أصيب بحالة نفسية سيئة عقب الواقعة يتوقف على اثبات جهات التحقيق اللبنانية أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس، كانت تستوجب استخدام السلاح لدفع الخطر عن نفسه وعن أسرته.

المحامي غابي جرمانوس، وكيل فادي الهاشم، علق على الواقعة، قائلًا: أنها كانت دفاعا مشروعا غير قابل لأي نقاش، لأن الفيديو وضح كيفية دخول الشخص الفيلا وإشهاره للمسدس، واتجاهه لغرفة الأطفال علشان يأخذهم رهائن.

وتعرض منزل الفنانة نانسي عجرم فجر الأحد الماضى، لمحاولة سرقة، لكن فادي الهاشم زوج الفنانة واجه السارق الذي كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قتل السارق، وتمكن اللص من تخطى نظام الأمن فى فيلا "نيو سهيلة كسروان" وهو يحمل الجنسية السورية ويدعى محمد حسن الموسى، من مواليد العام 1989.

وتحت التهديد السلاح سلمه زوج نانسي فادي الهاشم الذهب والمجوهرات، لكن الموضوع تطور لمواجهة بينهما، عندما حاول السارق دخول غرفة بناتهما مما اضطر فادي الدفاع عن نفسه وحصل تبادل لإطلاق النار بينهما وتمكن فادي من قتل السارق، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية، كما تعرضت نانسي لإصابة طفيفة فى ساقها اليسرى خلال المواجهة.