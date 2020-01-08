شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان مهنئا ساديو مانى: مبروك يا أسطورة.. والأخير يرد: أنت الأسطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان، بفيديو له مع النجم السنغالي ساديو مانى، يهنئه على الفوز بجائزة أحسن لاعب فى أفريقيا عام 2019، خلال حضوره حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للأفضل في أفريقيا 2019 أمس فى الغردقة، وقال له خلال الفيديو مبروك يا أسطورة أفريقيا، ليرد الثاني مازحا: "هو الأسطورة أنا الثانى حبيبى".

كما شارك رمضان بمجموعة صور وفيديوهات من كواليس مشاركته فى الحفل بصحبة عدد من نجوم الساحرة المستديرة، منهم النجم البرازيلي كافو والعميد نجم منتخب مصر أحمد حسن، ونجم الأهلى السابق عماد متعب، والنجم السنغالي خليلو فاديجا، و أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند، كما جمعته صورة مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي.

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وتوج ساديو مانى بجائزة أفضل لاعب أفريقى على حساب محمد صلاح زميله فى ليفربول ورياض محرز نجم مانشستر سيتى فى الحفل الذى أقيم بسهل حشيش فى الغردقة، وخضع مانلا للمران بصحبة اثنين من الجهاز الفنى لليفربول اللذين تواجدا معه فى الغردقة للحفاظ على برنامجه التدريبى قبل العودة الى إنجلترا عقب الحفل مباشرة.

ومن ناحية أخرى، دعا النجم عماد متعب، مهاجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، الفنان محمد رمضان للمشاركة فى مباراة اعتزاله، والذى لم يتم تحديد طرفيها أو موعد إقامتها، ووجه القناص متعب الدعوة لمحمد رمضان على الهواء، على هامش الاستعداد لانطلاق حفل أفضل لاعب فى أفريقيا الذى تستضيفه مدينة الغردقة وتحديدًا فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر وليفربول والسنغالي ساديو مانى نجم ليفربول والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزى.



