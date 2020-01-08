شكرا لقرائتكم خبر عن كايلى جينر تتبرع بمليون دولار لمنظمة إغاثة أسترالية بسبب حيوان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرعت النجمة كايلي جينر، ممثلة برامج الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية بمليون دولار لمنظمات إغاثة أسترالية، في محاولة منها لتصحيح صورتها التي نال منها مرتادو مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشرها لصورة تتضامن فيها مع الحيوانات التى نال منها حريق أستراليا على حسابها الرسمى بـ"انستجرام"، حيث نشرت صورة لعامل إطفاء يحمل حيوان الكوالا بين يديه وسط النيران، وعلّقت: "نفوق أكثر من نصف مليار حيوان في أستراليا".

ودار الجدل حول كايلي جينر بعد هذه الواقعة بساعات قليلة، ووقعت النجمة العالمية في فخ الانتقادات، حيث نشرت صورة وهي ترتدى حذاء مصنوعاً من الفرو الكامل للنمس من علامة Louis Vuitton ويبلغ سعره حوالى 15 ألف دولار ليبرز تناقض موقفها فى لحظات قليلة متعاقبة، وانهالت عليها التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل، وبعد هذه الحملة الواسعة من الانتقادات، أفاد مصدر مقرّب من كايلي أنها تبرعت بمبلغ مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في حرائق الغابات الأسترالية.

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النجمة كايلي جينر ترتدى حذاء من جلد النمس

كايلي ليست النجمة الوحيدة التي تبرعت بل انضم اسمها إلى قائمة النجوم الذين أعلنوا دعمهم لجهود الإغاثة وطلبوا من جمهورهم ومتابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقديم الدعم لضحايا الحرائق فى استراليا، فالممثلة نيكول كيدمان أعلنت أنها ستتبرع بنصف مليون دولار لصالح رجال الإطفاء، وكتبت على إنستجرام: "تتوجه عائلتنا بدعمها وأفكارها وصلواتها لكل من تضرروا من الحرائق في جميع أنحاء أستراليا، ونحن نتبرع بمبلغ 500 ألف دولار لخدمات مكافحة الحرائق الريفية".



حالة كايلي جينر على انستجرام تتضامع مع حيوان الكوالا



كايلي جينر بعد ساعات قليلة ترتدى حذاء من جلد النمس بملغ مالى ضخم

كما تبرعت بينك بمبلغ 500 ألف دولار لرجال الإطفاء، في حين أن باريس هيلتون ناشدت معجبيها بأن يتبرعوا للصليب الأحمر في أستراليا. أما كريس همسوورث، فقد تبرع وعائلته بمبلغ مليون دولار لصندوق إغاثة حرائق الغابات الأسترالي، أما سيلينا غوميز، فطلبت من متابعيها التبرع مثلما هي فعلت، بينما نشرت كايلي مينوغ صورة لها في الآدغال الاسترالية، وكتبت أن أسرتها تبرعت بمبلغ 500 ألف دولار لدعم جهود مكافحة الحرائق، داعية الجميع للتبرع ولو بمبلغ صغير لأن أي دعم سيساعد المتضررين من حرائق الغابات المدمرة".