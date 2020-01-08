شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كاميرون يفرج عن صور الجزء الجديد من Avatar 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفرج المخرج جيمس كاميرون عن النظرة الأولى للجزء الثاني من فيلم Avatar، وهو الفيلم الذي انتظر محبوه ظهوره لسنوات طويلة، ومن المقرر عرضه 2021.

فيلم (أفاتار 2) هو الجزء الثاني للفيلم الناجح الذي حقق أعلى الإيرادات على الإطلاق في تاريخ السينما والذي صدر في عام 2009، وكان من المقرر أن يصل الجزء الجديد إلى دور العرض في عام 2014 لكن ذلك تأجل أولا حتى عام 2017 ثم إلى ديسمبر 2021. وكان المخرج كاميرون أعلن إنه بدأ تصوير الجزأين الثاني والثالث من السلسلة وكتب الفيلمين الرابع والخامس. ويحكي فيلم (أفاتار) قصة عرق أزرق يشبه البشر يعيش على كوكب خصب تكسوه النباتات هو كوكب (باندورا)، وحقق الفيلم إيرادات هي الأعلى في تاريخ السينما إذ بلغت 2.8 مليار دولار على مستوى العالم. Advertisements

أخر أعمال كاميرون كان تقديمه قصة فيلم Terminator: Dark Fate بطولة ارنولد شوارزنجر و ليندا هاميلتون، ماكنزي ديفيس، ناتاليا رييس، دييجو بونيتا، فيران فرنانديز، تريستان أولوا، توم هوبر، انريكي ارس، مانويل باسيفيك، فريزر جيمس، بيدرو رودولف، كيفن مدينا، ستيفن كري، مات ديفير.

فيلم Terminator 2 يدور حول إرسال شركة سكاى نت التى تسيطر على العالم فى المستقبل للمدمر المُطوَّر تى 1000 والذى يملك القدرة على تغيير مظهره بصور مذهلة، وذلك من أجل قتل الطفل جون كونور، قبل أن يكبرويصير قائدا للمقاومة في المستقبل، فى الوقت الذي تكون فيه والدة الطفل هى الوحيدة التى تعرف سر هذا الصراع المستقبلي، لكنها توضع فى مصحة عقلية بسبب اعتقاد الجميع أنها تعاني من مرض نفسى.

أضافة إلي تقديمه سيناريو فيلم "Alita: Battle Angel" وتدور قصة الفيلم حول أليتا التي تم ابتكارها من قبل الدكتور الغامض، لتصبح قاتلة وخطيرة على المجتمع، حيث إنها لا تستطيع أن تتذكر من هي، أو من أين أتت، لكن بالنسبة للدكتور إيدو، الحقيقة واضحة تمامًا، إنها الشخص الذي يمكن أن يكسر حلقة الموت والدمار التي خلفها تيبهارس، ولكن لتحقيق هدفها الحقيقي، يجب عليها القتال والقتل، وهنا يأتي دور أليتا الحقيقية، حيث أنها تجمع بين كونها ملاك من السماء جنبًا إلى جنب مع ملاك الموت.