شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله تعليقا على البرد: "تلاجة تلاجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان الكبير صلاح عبد الله على حالة الجو الباردة التى تمر بها مصر فى تلك الأوقات، حيث دون على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": قائلا : "بصوت عز فى الرهينة.. تلاجة تلاجة"، وظهر الفنان مرتديا الملابس الثقيلة.



تعليق الفنان صلاح عبدالله على البرد

وفى تعليق من إحدى أصدقاء الفنان صلاح لتنبيهه بتشغيل التكيف الظاهر فى الصورة حتى يعمل على تدفئه المكان، ما أثار ضحك الفنان الكبير ورد عليه قائلا "ياولاد الإيه.. والله شغلت التكييف اللى فوق.. شكراً لقوة الملاحظة والتنبيه".

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وانتهى النجم صلاح عبد الله من تصوير عدد من مشاهد فيلم "صندوق الدنيا" الذى يشارك فى بطولته مع كل من الفنانة رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة وعمرو القاضى وآخرون ويجسد صلاح من خلال العمل شخصية طبيب يدعى خالد ويراهن عليه بقوة لأنه يقدمه بشكل جديد.

وتدور أحداث العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح او الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، احمد كمال ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.

وشارك صلاح عبد الله مؤخرا فى مسلسل "هوجان" من بطولة النجم محمد عادل إمام وكريم محمود عبدالعزيز، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وتم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا.