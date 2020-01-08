شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يعلن عن وفاة عمته وصلاة الجنازة بمسجد السيدة عائشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد أمين وفاة عمته جملات أمين، بعد صراع مع المرض، وصلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة عائشة، وكتب أحمد أمين، تغريده عبر حسابه على تويتر، قائل:" البقاء لله.. عمتي ( جملات أمين) في ذمة الله.. زي ما كنتم بتدعو لها لما عملت معاها فيديو وكانت بتهزر رغم المرض.. دلوقتي هي محتاجة اكتر للدعاء والرحمة.. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة عائشة".



أحمد أمين

وعلى الجانب الآخر، انضم الفنان أحمد أمين إلى طاقم عمل مسلسل "ما وراء الطبيعة"، للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، من إخراج عمرو سلامة، والمقرر عرضه عبر الشبكة الأمريكية.

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وكشفت الشركة المنتجة للمسلسل المنتظر عن تفاصيل انضمام النجم "أحمد أمين" لطاقم عمل المسلسل، وتجسيده شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، والمقرر بدء تصوير المسلسل، بعد اكتمال مرحلة الإعداد.

مسلسل " ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتتحدث عن شخصية رفعت إسماعيل رجل أربعينى أصلع نحيف، ضعيف الجسد يعانى من عدة أمراض متنوعة، ورغم هذا كله يدخن بشراهة كقاطرة فحم، ويعمل كأستاذ جامعى لأمراض الدم فى القاهرة، أما أصله فمن محافظة الشرقية، حيث واجه إسماعيل فى قصصه الكثير من الأعداء والمسوخ والوحوش، وفى أغلب المرات كان يكتشف أن هناك خدعة ويظهر زيف الأسطورة التى يقابلها.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد أمين مسلسل "الوصية" كتب له السيناريو والحوار أيمن وتار، ومصطفى حلمى، ويخرجه خالد الحلفاوى، ويلعب بطولته أكرم حسنى، وريم مصطفى، وبهجت عدلى، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين الذين يظهورن كضيوف شرف ضمن أحداثه منهم محمد ممدوح وسارة سلامة وآخرين، وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول العديد من القصص الكوميدية المبتكرة، ومن المقرر الاستعانة بعدد من النجوم كضيوف شرف فى بعض الحلقات.