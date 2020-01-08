شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق فيفى عبده على انفصال أصالة وطارق العريان اتحذف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذفت الفنانة فيفى عبده تعليقها المثير للجدل على انفصال الفنانة أصالة وزوجها طارق العريان، وكان تعليق فيفى صادما بعض الشىء، حيث علقت بإيموشن على شكل قلوب، مما جعل المتابعون يتساءلون: هل تعليق فيفى جاء بسبب أنها لم تقرأ كلام أصالة؟ حيث جاء تعليقها على عكس جميع تعليقات زملاء أصالة التى جاءت داعمة لها متمنين حياة أفضل لها بعد قرار انفصالها، وقد حذفت فيفى عبده تعليقها على البوست.



تعليق فيفى عبده على انفصال اصاله و طارق العريان

وأعلنت الفنانة أصالة الاثنين الماضى انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسئوليتى تجاه أبنائى".

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و بعد ساعات من إعلان أصالة انفصالها ، كتب المخرج طارق العريان عبر حسابه على انستجرام" :"لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا ، والدة أطفالي إلى الأبد".

وكانت أصالة قد تحدثت فى أكثر من مناسبة عن هذه الشائعات، ولكن بشكل لا يؤكد المعلومة أو ينفيها، حيث طالبت وسائل الإعلام أن تبتعد عن الحياة الخاصة، فى الوقت نفسه كانت ابنتها "شام" تنشر دائما أغانى عن الخيانة والهجر عبر حسابها عن مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما عزز فكرة أن والدتها انفصلت عن زوجها.

وفور انشار أخبار انفصال أصالة عن طارق العريان، تصدر هاشتاج "طلاق أصالة"، تريند تويتر وحرص عدد من المتابعين على السوشيال ميديا على التعاطف مع الفنانة اصالة، وطالب البعض بعدم التدخل فى الحياة الخاصة للفنانة اصالة.