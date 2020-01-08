شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار سيلفيو هورتا مؤلف مسلسل Ugly Betty بطلق نارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عُثر على الكاتب سيلفيو هورتا، مؤلف سلسلة الدراما الكوميدية الشهيرة "Ugly Betty" الشهيرة على قناة ABC منتحرا فى غرفة فى فندق بـ ميامى، وكان يبلغ من العمر 45، وكشفت مصادر موقع "variety"، بأن هورتا توفى متأثرا بجراحه التى أصيب بسبب طلق نارى، وأكد ممثل لهورتا وفاته، لكنه رفض التعليق على طبيعة ذلك.

وعرض الإصدار الأمريكى من "Ugly Betty"، الذى قام ببطولتة أمريكا فيريرا، لمدة أربعة مواسم على قناة ABC من عام 2006 إلى عام 2010، وارتبط المسلسل بـ أغنية telenovela الكولومبية "Yo soy Betty، la fea".

ولد هورتا فى ميامى لأبوين كوبيين وتخصص فى إنتاج الأفلام بـ جامعة نيويورك، وعمل على الكثير من المشاريع الفنية الناجحة، كما كان واحد من الأشخاص الذين عملوا على تطوير شركة فوكس فى عام 2018.

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كما كان يعمل قبل وفاته على سلسلة Move الجديدة، الذى سيدور حول حياة مصممة الرقصات الشهيرة، والمخرجة الإبداعية لوريان جيبسون، التى ابتكرت روتينًا لأمثال بيونسي ومايكل جاكسون وأليشيا كيز وليدى جاجا.

وركز مسلسل Ugly Betty على بيتى سواريز، شابة أمريكية مكسيكية ذكية من كوينز تحصل على وظيفة في مجلة أزياء راقية في مانهاتن، وخلال فترة عرضه، فاز المسلسل بـ جائزة جولدن جلوب، كـ أفضل مسلسل كوميدي، ةفازت بطلة العمل أمريكا فيليرا بـ جائزة الـ Golden Globes، كـ أفضل ممثلة كوميدية.

تم إنشاء السلسلة الأصلية من المسلسل في عام 1999 بواسطة Fernando Gaitan، واستمر عرضها حتى عام 2001، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

ويذكر أنه تم عمل مسلسل مصرى يدعى "هبه رجل الغراب"، الذى استوحى فكرة المسلسل، وقامت ببطولته في أول مواسمه الممثلة المصرية إيمى سمير غانم، ومن استكملت باقى مواسمه الفنانة المصرية ناهد السابعى، وعرض منه 4 مواسم، ليتوقف عرضه في عام 2017.