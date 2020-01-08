محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: اختار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الفنان عمرو عابد ليكون ضمن أعضاء لجنة تحكيم الدورة السادسة المقرر إقامتها في الفترة من 26 حتى 31 يناير. يبدأ عمرو عمله في مشاهدة الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة خلال الفعاليات بمشاركه باقي أعضاء اللجنة، وهم المونتيرة هبة عثمان، الناقد السينمائي أحمد شوقي، ومدير مهرجان الفيلم العربي بروتردام روش عبدالفتاح، والممثلة التونسية مريم الفرجاني. يُذكر أن عمرو عابد عُرض له مؤخرا فيلم لما بنتولد مع المخرج تامر عزت، والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية، كما يعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل من تأليفه بعنوان "اللي فات مات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو عابد ينضم للجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.