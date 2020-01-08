سمية درويش ونبيل مكاوي يرزقان بطفلهما الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رزق المخرج نبيل مكاوي، وزوجته المطربة سمية درويش، بمولودهما الأول، وأطلقا عليه اسم "داوود".

وتزوج نبيل مكاوي وسمية درويش، في مارس الماضي، في حفل زفاف بأحد الفندق الكبرى، حضره عدد من نجوم الفن.

من ناحية أخرى، تستعد "سمية" لوضع اللمسات الأخيرة على أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "حلمي اتحقق"، ويضم الألبوم 8 أغانِ، أبرزها "متغيرة"، "نفسي يا ليل"، وغيرها.