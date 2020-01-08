وفاة عمة الفنان أحمد أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أعلن الكوميديان الشاب أحمد أمين، وفاة عمته، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابه بموقع "تويتر". وغرد "أمين": "البقاء لله.. عمتي ( جملات أمين) في ذمة الله.. زي ما كنتم بتدعو لها لما عملت معاها فيديو وكانت بتهزر رغم المرض.. دلوقتي هي محتاجة اكتر للدعاء والرحمة". وأضاف: "صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة عائشة". Advertisements انضم الفنان أحمد أمين إلى طاقم عمل مسلسل "ما وراء الطبيعة"، للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، من إخراج عمرو سلامة.



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