هنيدي يوجه رسالة لترامب بعد هجوم إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان محمد هنيدي، رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد استهداف إيران لقاعدة أمريكية في العراق.

وعلق "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "إنت نايم ولا إيه؟"، وذلك بعد تأخر "ترامب" في الرد على الهجوم الإيراني.

وتعرضت قاعدة "عين الأسد" العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، من قبل إيران.

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وحسب بيان البنتاجون، فإن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخًا بالستيًا على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، لكن الضربة لم تسفر عن خسائر بشرية في الجانب الأمريكي، وأن الضحايا عراقيون.

وأكد ترامب، عقب الهجوم، أن كل شيء على ما يرام، وقال، عبر تويتر: "لقد أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار جارٍ الآن. حتى الآن كل شيء على ما يرام! لدينا الجيش الأكثر قوة والأفضل تجهيزًا في العالم، وبفارق شاسع! سأدلي بتصريح صباح الغد".

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية: على ما يبدو أن ترامب أمام خيارين لا ثالث لهما. أولاً، بإمكانه متابعة تهديداته واتخاذ خطوة أخرى تُصعد العنف، في هذه الحالة فإنه من المتوقع أن تستهدف الولايات المتحدة أراضي إيرانية، ما يقود إلى حرب شاملة.

والثاني، بإمكانه قبول رد فعل إيران على مقتل سليماني، والسيطرة على غضب الجيش الأمريكي.