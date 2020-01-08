رانيا محمود ياسين تعلن انتهاء تصوير مشاهدها في "فالنتينو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، انتهاء مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "فالنتينو"، المقرر عرضه في رمضان القادم.

ونشرت "رانيا" صور من كواليس المسلسل، وعلقت: "أنا خلصت تصوير مسلسل فالنتينو، الحمد لله أجمل كاست وأجمل مخرج رامي إمام، وأجمل مسلسل للزعيم، وأجمل مؤلف أيمن بهجت قمر، رمضان يجمعنا 2020، وإن شاء الله نجاح كبير بكرمه وفضله".

مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.