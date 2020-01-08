الليلة.. العرض الأول لمسرحية "عطل فني" بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يستعد صناع مسرحية "عطل فني"، لعرضها الأول مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. العرض يقام بدءا من الأربعاء 8 يناير ويستمر حتى الأحد 12 يناير، على مسرح أبو بكر الشدي- البوليفارد بالرياض. "عطل فني" بطولة شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، أيتن عامر، نشوى مصطفى، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمير طعيمة، وأحمد شاكر، وإخراج أوتاكا.

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