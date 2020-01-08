بعد أسبوعين من عرضه.. هذه إيرادات فيلم "الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "الفلوس" إيرادات قدرها 23 مليون 112 ألف 424 جنيه، وذلك بعد أسبوعين من عرضه بالسينمات. ويتنافس الفيلم بالسينمات مع "بنات ثانوي"، "الفيل الأزرق 2"، "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة"، "يوم وليلة"، "بيت ست"، "إنت حبيبي وبس"، "استدعاء ولي عمرو". فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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