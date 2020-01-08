تراند اليوم : "نيكول" كلمة السر في طلاق "أصالة" من "العريان"

لم يتوقف الجدل بعد حول أسباب طلاق المطربة السورية أصالة من المخرج المصري طارق العريان، والذي جاء بعد أسابيع من الشائعات التي ربطت بين الأخير وفنانة سورية.

وقال موقع "فوشيا" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن "أصالة" علمت بخيانة زوجها لها، عبر تسجيلات صوتية له مع إحدى الفتيات، عثرت عليها بالصدفة.

ووفق المصادر، فإن الفتاة التي دخل العريان في علاقة عاطفية معها سورية الجنسية وفي العشرينات من عمرها، وتتمتع بقدر كبير للغاية من الجمال، وتدعى "نيكول".

وذكرت أن العريان وقع في حبها وهو ما بدا واضحًا لأصالة، أثناء استماعها للتسجيلات الصوتية التي عثرت عليها.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، صدمت أصالة الجميع، بإعلان انفصالها رسميًا عن زوجها، وذلك في أول تأكيد لها على الأنباء التي تحدثت عنها وسائل الإعلام عن طلاقها.

وقالت أصالة في منشور عبر حسابها على إنستجرام، "صباح الخير ...بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى».

Advertisements

وتابعت: "وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

وفور انشار أخبار انفصال أصالة عن العريان، تصدر هاشتاج "طلاق أصالة"، ترند تويتر وحرص عدد من المتابعين على السوشيال ميديا على التعاطف مع الفنانة اصالة، وطالب البعض بعدم التدخل فى الحياة الخاصة للفنانة اصالة.

وأعلن عدد من الفنانين والفنانات تضامنهم مع أصالة، معبرين عن حزنهم لانفصالها عن زوجها، متمنين لها السعادة والتوفيق في حياتها الجديدة.

وكانت تقارير تحدثت عن اكتشاف "أصالة" خيانة زوجها طارق العريان مع الفنانة نسرين طافش، لكن أصالة لم تتطرق إلى أسباب الطلاق، كما أن "طافش" نفت هذه الأنباء.