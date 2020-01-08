تراند اليوم : فنانة شهيرة تظهرعارية تمامًا وتعلق: «قنبلة نووية في بيروت»



ظهرت الفنانة والمغنية اللبنانية رولا يموت، شقيقة الفنانة هيفاء وهبى، عارية تمامًا، وغطت أماكن حساسة جدًا من جسدها فقط، ما فتح عليها وعلى عائلتها هجومًا عنيفًا ووصفها بالممثلة الإباحية.

وظهرت رولا يموت في صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي تجلس على كرسي خشبي بطريقة مثيرة ويظهر جسدها بالكامل ماعدا الأماكن الحساسة، في غرفة سوداء مكتوب على أحد جدرانها "رولا Hot".

وعلقت رولا على الصورة قائلة :قنبلة نووية ببيروت»، كما كتبت أول مقطع من أغنيتها الجديدة التي كما يبدو ستكون باللهجة المصرية ويقول:

فْبَيروت.. بُركاني يْوَلَع فْسْكوت.. كُل طَلة ليها جَبَروت.. عادي مانا رولا يموت»

وتابعت :« كلمات من مقطع أغنيتي الجديدة *آه منك يا رولا* ماشالله ماشالله ماشالله».