تراند اليوم : فيديو| هجوم لاذع من فنانة سعودية على المحجبات بسبب "البنطلون الضيق"

شنت الفنانة "وعد"، هجومًا لاذعًا على النساء السعوديات، اللواتي يرتدين ملابس لا تتناسب مع الحجاب، قائلة إنه لا يجوز ارتداء عباءة وحجاب، وفي الوقت ذاته تلبس بنطلونًا ضيقًا للغاية يظهر خلال "التنطيط" في الحفلات.

واعتبرت "وعد"، في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، أن هذه النوعية من الملابس تثير الاستياء، ولا تليق مع مكانة الحجاب.

وتابعت: "سؤال ويمكن مو من حقي إني أسأله لأني ماني محجبة وكلنا نعرف الحجاب، لكن اللي محجبة وتلبس بنطلون ضيق وملابس ضيقة إيش اسمه هذا؟".

واستدركت: "هل هذا في له اسم وانا أعرفه انتوا ملاحظين النطة من خلال الأغاني، والله لأن المنظر مزعج محجبة وتلبس بنطلونًا ضيقًا بل أضيق من حياتي يعني مرة شيء مزعج المنظر مزعج احترمي الحجاب".

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فيما أثار تعليقها ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بين متضامن معها في الرأي، مؤكدين أن ما يصدر من بعض الفتيات لا يتناسب مع الحجاب، بينما أبدى البعض استغرابه من كلام "وعد" على الرغم من كونها غير محجبة، قائلين إنها أولى بتطبيق هذا الكلام على نفسها قبل غيرها.

— هيئة المشاهير (@almobark_)