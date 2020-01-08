محمود العسيلي وخبيرة التجميل أمنية عبد المنعم يحتفلان بعقد قرانهما.. شاهد!

احتفل الفنان المصري محمود العسيلي بعقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم بعدما أعلن منذ أيام أنه تقرر عقد القران بمدينة الإسكندرية. ونشرت أمنية عبد المنعم زوجة العسيلي، على “إنستغرام” مجموعة من الصور والفيديوهات من حفل عقد القران، حيث ظهرا بعد لحظات من عقد القران والحضور يقومون بتهنئتهما. يذكر أن العسيلي يتزوج للمرة الثالثة، وكان أعلن مؤخرا أنه يتمنى أن تكون أمنية هي زيجته الأخيرة وألا يتكرر الانفصال من جديد. وكان محمود العسيلي احتفل بخطوبته على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، في سرية تامة بإحدى قرى الساحل الشمالي، في شهر يوليو الماضي. أما خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، فكانت دائما ما تنشر صورها مع العسيلي والتعبير عن حبها له طوال الفترة الماضية من خلال حسابها الرسمي في إنستغرام، حيث كتبت: “أنت ألطف وأصدق إنسان عرفته في حياتي، أتمنى أن يتعلم الرجال من أخلاقك ومسؤوليتك، كان العالم بحال أحسن، أحبك”. من جانب آخر، كان محمود العسيلي تعرض لهجوم شديد من جمهوره بعد إحراجه لمعجب أراد التقاط صورة تذكارية معه في إحدى حفلاته التي أحياها مؤخرا، حيث رد عليه قائلا: “حضرتك معاك واسطة أو حاجة جامد جدا مثلا.. يعني أنت اللي بتحبني وكل الناس دي بتكرهني.. لو اتصورت مع حضرتك لازم أتصور مع كل الناس دي”؛ وهو الأمر الذي أغضب الكثير من معجبيه، حتى بعد اعتذاره عن الواقعة.

وولد محمود العسيلي في القاهرة والتحق بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخرج فيها عام 2005، وحصل على لقب أفضل مطرب في الجامعة وبعدها أسس فرقة خاصة به. وشارك العسيلي مع إليسا في حفل عام 2002، وهناك التقى بأيمن عباس أحد منتجيه الآن، الذي عرض عليه في الحفل البدء في عمل ألبومه الأول. وفي السادس من أبريل عام 2003 سجل العسيلي أول أغنية في الألبوم وهي “نرجع تاني”، وفي مايو 2003 سجل أغنية “مجنونة” وأغنية “رايح على فين”. بعدها قرر أيمن عباس البدء مع رجلي الأعمال الشابين “حازم الكسيل” و”شامل أبوالفضل” بإنشاء شركة “فيوتشر للإنتاج الفني” وجعل ألبوم العسيلي هو أول إنتاجهم، وفي الثامن عشر من يوليو 2003 قام العسيلي بتصوير كليب “مجنونة” مع المخرج سامح مجدي، وفي الخامس والعشرين من نوفمبر 2003 أذيعت لأول مرة وحققت نجاحا كبيرا، وفي الثامن عشر من يوليو 2004 صور “رايح على فين” مع المخرج حسن أبوالفتوح.