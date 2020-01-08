روان بن حسين: زوجي شاغل الأمة العربية.. وسأمنعه من الظهور! -فيديو

كشفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن سبب إخفائها زوجها وعدم ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها غيورة جدا عليه لذلك من المستحيل أن تظهره أمام ملايين متابعيها على السوشيال ميديا. وقالت روان في مقطع فيديو لها عبر سناب شات: “الصراحة ما توقعت فقرة الأسئلة كلها تكون عن زوجي.. الموضوع الي شاغل الأمة العربية وهو من هو زوج روان.. بيني وبينكم يا بنات نخليه سر بينا واجبيها لكم على بلاطة.. حتى لو رجلي جالي في يوم من الأيام وقالي يبي يطلع معي مش هخلي يطلع على الانستغرام”.

وأضافت: “ليش عشان أنا برج الجدي الحبيب الغيور الي يغار من نسمة الهوا.. فعمري ما هطلعوا لملايين المتابعين.. خلص ما تسألوني عن زوجي.. أنا أغار وما راح أطلعه”. وسبق أن فاجأت روان بن حسين الجمهور في شهر أغسطس الماضي بأنها تزوّجت، ولكنها كشفت في المقطع أن زواجها كان في رمضان الماضي أي بين شهري مايو ويونيو، وبذلك فقد أخفت خبر زواجها قرابة 3 أشهر. وتابعت روان بن حسين حديثها قائلة: “الزواج والحمل علمني أخفف الطيش وأكون أهدأ وعلمني الصبر وأن ثقتي في الله تكون أكبر”، مردفًة: “الله يرزق كل محروم ومبسوطة وايد إنكم كبرتوا معاي بالغربة 5 سنوات ومراهقتي والأغلاط اللي سويتها في السوشال ميديا وأنا أمْ أيضًا”.

كما كشفت الفاشينيستا الكويتية عن جنس مولودها الأول من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، من حفل “بيبي شاور” الذي أقامته منذ أيام لطفلها المنتظر. وظهرت روان وهي تقوم بفرقعة بالون أسود كبير أمام جميع الحضور، وتناثر منه لون “البينك” ما يدل على أنها حامل بأنثى. أما عن الاسم الذي ستطلقه على مولودتها، أوضحت أنها اختارت لها اسم “بيلا لونا”، وذلك في ردها على سؤال الإعلامي اللبناني إيلي باسيل لها أثناء تقديمه المباركة لها على حملها عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”.