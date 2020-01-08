شاهد: أحلام تحيي جلسة غنائية وسط رقص نسائى بمتنزه الثمامة البري

أحيت الفنانة الإماراتية أحلام حفلًا غنائيًّا الليلة بصحبة الفنان أصيل أبو بكر، ضمن فعاليات “سمرات شتاء الرياض” بمتنزه الثمامة البري.

وقدمت خلال الحفل مجموعةً من أغنياتها منها: من أكون، أغلى إنسان، فضّها سيره، تدرى ليش، وش ذكرك، تغير الوقت، أحتاجك أنا.

كما طرحت أغنيتها الجديدة: أنا ما أدري عن الناس، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع يحيى الموجي، ومن المقرر طرح العمل خلال الأيام القليلة القادمة عبر مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.

كما شهد الحفل رقص بعض النساء تفاعلاً مع أغاني الفنانة الإماراتية.