أحمد أمين يفجع بوفاة عمته

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري ​أحمد أمين​ خبر وفاة عمته جملات أمين، وذلك بعد معاناتها مع المرض، اذ انه كتب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي : "البقاء لله.. عمتي ( جملات أمين) في ذمة الله.. زي ما كنتم بتدعو لها لما عملت معاها فيديو وكانت بتهزر رغم المرض.. دلوقتي هي محتاجة اكتر للدعاء والرحمة.. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة عائشة".

الجدير ذكره أن أمين كشف مؤخرا عن تعرّضه لإصابة كبيرة في حنجرته أدت الى توقفه عن التحدّث لمدة ثلاثة أسابيع، واشار أمين على حسابه الخاص انّه تلقّى تعليمات مُشدّدة من طبيبه بعدم التكلّم.

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