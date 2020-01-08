خاص - تيم حسن يعلن مفاجأة في هذا التاريخ وما علاقة مايا رعيدي؟

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الممثل السوري ​تيم حسن​ للدخول بمشروع درامي جديد وضخ يلعب فيه دور شخصية تاريخية تعود إلى سبعينات القرن الماضي، وهو القيادي والمناضل الفلسطيني أبو حسن سلامة.

ويتناول مسلسل بعنوان "الأمير الأحمر" قصة سلامة، ويلعب فيه حسن دور البطولة، وسيُعرض حصرياً عبر تطبيق "شاهد" التابع لشبكة وستكون حلقاته 15 من انتاج شركة الصباح.

العمل من اخراج سامر برقاوي، وسيعرض بعد ضهر رمضان المقبل اي بعد الانتهاء من مسلسل الهيبة بالجزء الرابع. وتشير المصادر الى ان ملكة جمال لبنان ​مايا رعيدي​ تخضع حاليا لتداريب وكاستينغ لاداء دور الشخصية النسائية بالمسلسل نظرا لشبهها بملكة جمال الكون جورجينا رزق التي تزوج أبو حسن سلامة منها في السابق. وسيتم اطلاق العمل والاعلان عنه بالاضافة الى عملين آخرين في دبي بحدث ضخم في منتصف الشهر الحالي حسب ما علم موقع الخليج 365.

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