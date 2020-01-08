لقاء الخميسي تغني شارة فيلم "الفارس والأميرة"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية ​لقاء الخميسي​ فيديو كليب أغنية "مافيش مستحيل" والتي هي شارة فيلم الرسوم المتحركة بعنوان "الفارس والأميرة".

فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" عرض بالدورة الثالثة بـ”مهرجان الجونة”، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبدالرحمن أبوزهرة.

وكانت آخر أعمال الخميسي التمثيلية، مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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