خاص الفن- إسقاط مذكرة توقيف بحق شقيق الفنان وهذه تهمته

ميرنا وليد - بيروت - كشفت معلومات خاصة لموقع "الفن" ان شقيق ​فنان معروف​ حصل على إسقاط لمذكرة توقيف صادرة بحقه بعد ان دفع مبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية ككفالة، الا ان الدعوى المقامة ضده بدعوى شيك بلا رصيد لم تنتهِ بعد، وهي مستمرة في المحكمة بمتابعة دقيقة من الجهة المدعية .

وافادت مصادرنا ان شقيق الفنان كان قد حرر شيكاً مصرفياً بقيمة 10 الاف دولار أميركي لأحد الاشخاص، لكن تبين ان الورقة المصرفية من دون رصيد، فإضطر هذا الشخص الى رفع دعوى قضائية لتحصيل حقوقه.

وقد أصدر القضاء مذكرة توقيف بحق شقيق الفنان، فسارع المدعى عليه الى دفع كفالة مالية لتجنب توقيفه