ميرنا وليد - بيروت - طلبت الفنانة ​لطيفة التونسية​ من المتابعين ان يقولوا لها اغنيتهم المفضلة من البومها الأخير "فريش"، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "و احنا مستنيين الالبوم الجديد أقوى واحدة .. قولولي اغنيتكم المفضلة من البومي الاخير فريش".

وكانت لطيفة قد استقرت على اسم البومها الجديد، وهو "أقوى واحدة"، المقرر ان يطرح قريبا.

الجدير ذكره ان لطيفة كشفت مؤخرا أنها ليست نادمة على عدم الإنجاب، قائلة: "لست نادمة، لأن إنجاب الأطفال مسؤولية، و أنا لست قادرة على تحمل هذه المسؤولية..".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما طلبته لطيفة من الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.